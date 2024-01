Brenntag Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Brenntag: Aktie wird als "Neutral" eingestuft

Die Dividendenrendite von Brenntag beträgt derzeit 2,81 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite ist ein variabler Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen zu Brenntag in den letzten Wochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Es wurden auch vier Handelssignale ermittelt, davon zwei positive und zwei negative, was letztendlich zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führt.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Brenntag im letzten Jahr eine Rendite von 35,6 Prozent erzielt, was 28,94 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 7,74 Prozent, wobei Brenntag aktuell 27,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.