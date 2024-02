Brenntag ADR Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Relative Strength Index (RSI) von Brenntag liegt bei 50,16, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +8,11 Prozent ergibt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt die Aktie mit einem Wert von 81,01 EUR nur leicht unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Brenntag beträgt 2,81 Prozent, was eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält, da sie nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt.

Im Branchenvergleich erzielte Brenntag eine Performance von 35,6 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt nur um 2,74 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +32,86 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Brenntag um 32,96 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.