Bremer Lagerhaus-Gesellschaft Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,95 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche durchschnittlich um 6,11 Prozent, was einer Underperformance von -3,16 Prozent für Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,28 Prozent, wobei Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft um 2,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 9,55 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,9 EUR liegt daher deutlich darunter (-6,81 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnlicher Wert von 9 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur minimal darunter liegt (-1,11 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 32 auf. Das bedeutet, dass die Börse 32,29 Euro für jeden Euro Gewinn von Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft zahlt, was 27 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. In der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 25, wodurch der Titel als überbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende hat Bremer Lagerhaus-geSchlechtschaft derzeit eine Dividendenrendite von 3,01 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,42 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche beträgt -3, wodurch die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.