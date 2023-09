Bremer Bürgermeister Bovenschulte: Auch kreditfinanzierte Investitionen für Häfen notwendig

Bremen/Bonn (ots) -Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) spricht sich dafür aus, zur Unterstützung der nationalen maritimen Wirtschaft auch Schulden aufzunehmen. Investitionen in die Hafeninfrastruktur seien "notwendig, um Zukunftsaufgaben zu sichern", dass man sich die Frage stellen müsse, "ob dafür nicht auch kreditfinanzierte Investitionen aus dem Klima- und Transformationsfonds in Betracht kommen", so Bovenschulte im Interview mit phoenix.Laut Bovenschulte spielen die Häfen bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft eine zentrale Rolle. So seien sie für den Ausbau der Offshore-Windenergie unverzichtbar. "Die Häfen spielen eine ganz zentrale Rolle, wenn wir die Energiewende schaffen wollen." Es brauche eine leistungsfähige Hafeninfrastruktur, "wenn wir viele Windräder in die Nordsee bringen wollen", deshalb dürfe die Planung von Häfen nicht Jahre in Anspruch nehmen. Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt werden; dafür müsse der Bund gesetzliche Regelungen anpassen, forderte der Bremer Bürgermeister gegenüber phoenix. Der Sozialdemokrat betont, es bedürfe einer "gemeinsamen Kraftanstrengung" von Bund und Ländern, um die Stellung der maritimen Wirtschaft sichern und ausbauen zu können.Das ganze Interview finden Sie in Kürze hier: https://www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell