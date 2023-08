Bremen will Pflichtstundenzahl für Lehrer nicht anheben

BREMEN (dts Nachrichtenagentur) - Bremen will die Pflichtstundenzahl für Lehrer nicht anheben. "Das ist nicht mein Weg", sagte Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) am Donnerstag dem Sender "Bremen Zwei". "Grundsätzlich wollen wir unsere Lehrer nicht mehr belasten", fügte sie hinzu.

"Deshalb genehmigen wir auch weiterhin Teilzeit", so Aulepp. Anfang des Jahres hatte Sachsen-Anhalt die Pflichtstundenzahl für Lehrer zum nächsten Schuljahr erhöht. Dort müssen Grundschullehrer nun 28 statt bislang 27 Stunden pro Woche unterrichten, bei Sekundarschul- und Gymnasiallehrern stieg die Zahl von 25 auf 26 Stunden. Begründet wurde der Schritt mit dem Fehlen von etwa 1.000 Lehrkräften an den Schulen in Sachsen-Anhalt. Kritik gab es daran von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die die Maßnahme "völlig unnötig und ein falsches Signal an die Schulen" nannte.

