Brembo. Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Brembo Spa betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 14,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Brembo Spa momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Brembo Spa in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Brembo Spa sich verringert und daher eine "Schlecht"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Brembo Spa mittlerweile auf 11,8 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,9 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,85 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 11,4 EUR, was eine Abstand von +4,39 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.