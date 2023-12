Brembo. Aktie: Das macht sprachlos!

Brembo Spa wurde in den letzten zwei Wochen von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung der zahlreichen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, wie unsere Redaktion festgestellt hat.

Bei der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren herangezogen, um festzustellen, ob sich Brembo Spa in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wurde der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,54 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 11,26 EUR deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,68 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird Brembo Spa auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Neben der technischen Analyse wurden auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in die Bewertung einbezogen. Die Diskussionsintensität im Netz zeigte eine durchschnittliche Aktivität, wodurch Brembo Spa für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Brembo Spa.

Zur Beurteilung, ob Brembo Spa aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Relation gesetzt, um den Relative Strength Index (RSI) zu ermitteln. Der 7-Tage-RSI liegt bei 21,43 Punkten, was bedeutet, dass die Brembo Spa-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Brembo Spa also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.