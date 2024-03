Brembo. Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Stimmung und der Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Beiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Im Falle von Brembo Spa haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Brembo Spa derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,77 EUR, während der Kurs der Aktie (11,87 EUR) um +0,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 11,44 EUR, was einer Abweichung von +3,76 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum auch als "Neutral"-Wert einzustufen. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 26,42 Punkten, was bedeutet, dass die Brembo Spa-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis basiert, zeigt jedoch keine Über- oder Unterbewertung der Brembo Spa-Aktie. Daher wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Acht Tage waren von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Brembo Spa. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.