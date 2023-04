Breitcom Aktie: Aktuell abwartende Haltung angemessen

In den letzten zwölf Monaten konnte Broadcom eine Rendite von 2,96 Prozent erzielen. Andere Aktien aus dem Halbleiter-Bereich sind im Vergleich dazu im Durchschnitt um 1,64 Prozent gefallen, was zu einer herausragenden Outperformance von Broadcom von bis zu 44,59 Prozent innerhalb der Branche führte. Der allgemeine Technologie-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,17 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten erzielt und hierbei übertraf Broadcom diese durchschnittliche Ausbeute um -7,09 Prozentpunkte.

Die Fundamentalanalyse belegt: Broadcom ist attraktiv für Investoren.

Aktuell weist die Aktie von Broadcom ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,96 auf. Dies bedeutet, dass der Markt für jeden Euro Gewinn des Unternehmens 20,96 Euro zu zahlen bereit ist. Im Vergleich zu Werten aus der Branche wird hierbei eine Abweichung...