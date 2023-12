Breeze Holdings Acquisition Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Breeze Holdings Acquisition Corp":

Die Breeze Acquisition-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 beträgt 10,96 USD, während der Aktienkurs bei 10,91 USD liegt, was einer Abweichung von -0,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 11,08 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Breeze Acquisition, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Diskussion im Internet zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 70, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Parameter ein insgesamt "Neutral" Rating für die Breeze Acquisition-Aktie.