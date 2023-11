Bredband2 idinavien AB Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Aktienanalyse: Bredband2 I Skandinavien

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen durchforstet und festgestellt, dass die Kommentare zu Bredband2 I Skandinavien größtenteils positiv waren. Auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen rund um das Unternehmen diskutiert wurden, waren vorwiegend positiv. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse basiert auf der charttechnischen Entwicklung einer Aktie unter Zuhilfenahme des gleitenden Durchschnitts. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bredband2 I Skandinavien-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 1,3 SEK. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,49 SEK deutlich darüber (+14,62 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (1,36 SEK) über dem gleitenden Durchschnitt (+9,56 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie auf Grundlage der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Bredband2 I Skandinavien beträgt aktuell 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 35,03) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Bredband2 I Skandinavien zu einem "Neutral"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht die frühzeitige Identifizierung starker positiver oder negativer Ausschläge in der Internet-Kommunikation. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung bezüglich Bredband2 I Skandinavien jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke der Aktie in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.