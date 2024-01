Bredband2 idinavien AB Aktie: Da kann man verrückt werden!

Bredband2 I Skandinavien wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Diese Bewertung basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Bredband2 I Skandinavien als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 61,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 38,69 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bredband2 I Skandinavien-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,32 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,516 SEK liegt, was einen Unterschied von +14,85 Prozent darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 1,45 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +4,55 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bredband2 I Skandinavien-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.