Brazil Minerals Inc Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Bei einer Dividende von 0 % ist Atlas Lithium bezüglich der Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8328,51 %) als niedriger zu bewerten. Dies ergibt eine Differenz von 8328,51 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Atlas Lithium jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Atlas Lithium bei 31,47. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine Einstufung als "Neutral" erhält. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 35, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Bewertung als "Neutral".

Der gleitende Durchschnittskurs der Atlas Lithium beläuft sich mittlerweile auf 24,26 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 32,07 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +32,19 Prozent und führt zur Bewertung als "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 25,89 USD einen Abstand von +23,87 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".