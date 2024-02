Braze Registered (A) Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage bei Braze verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Die Analysten bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", mit 7 Kaufempfehlungen, 2 Neutralbewertungen und keiner negativen Bewertung in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48,71 USD, was einem erwarteten Rückgang um -17,63 Prozent entspricht, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit um 9,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um 30,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt, was insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Das Anleger-Sentiment ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Braze Registered (A)-Analyse vom 16.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Braze Registered (A) jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Braze Registered (A)-Analyse.

Braze Registered (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...