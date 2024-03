Braze Registered (A) Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Braze-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 8 Bewertungen liegen 7 im "Gut"-Bereich, 1 ist neutral und keine wurde als "Schlecht" eingestuft. Es gab keine Analystenupdates zu Braze im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 48,71 USD, was einer potenziellen Performance von -7,91 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 52,9 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Analysten als "Neutral".

In den Diskussionen auf sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen eine überwiegend positive Stimmung rund um Braze abgezeichnet. Auch die Kommentare der letzten Tage waren mehrheitlich positiv, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut" führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Braze wurde auch anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führte. Allerdings gab es eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Braze-Aktie 47,67 USD, während der aktuelle Kurs bei 52,9 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 54,7 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Braze in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.