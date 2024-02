Braze Registered (A) Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100. Die aktuelle RSI-Bewertung der Braze-Aktie liegt bei 42,6, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 7 Mal eine positive Einschätzung, 1 Mal eine neutrale Einschätzung und 0 Mal eine negative Bewertung für die Braze-Aktie abgegeben, was langfristig zu einem Rating "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Der aktuelle Kurs von 57,92 USD wird von den Analysten als rückläufig eingeschätzt, mit einer erwarteten Entwicklung von -15,89 Prozent und einem mittleren Kursziel von 48,71 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" durch institutionelle Analysten.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Braze-Aktie lassen sich auch durch weiche Faktoren wie die Nutzerkommentare auf sozialen Plattformen einschätzen. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Ebenso wurde die Braze-Aktie weniger intensiv diskutiert, was zu einem Gesamtrating als "Schlecht" führt.

