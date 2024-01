Braze Registered (A) Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie aus einer Analyse hervorgeht. An sieben Tagen überwog die negative Kommunikation, während an vier Tagen vor allem positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Braze ausgetauscht. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Braze herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Braze überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Braze im Bereich des RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Braze wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität bei der Diskussion gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten haben 9 Analystenbewertungen für die Braze-Aktie ergeben, dass 7 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einer durchschnittlichen "Gut"-Bewertung führt. Auch im letzten Monat wurde die Aktie qualifiziert bewertet, wobei es zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen Anstieg um 2,58 Prozent vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Braze von den Analysten daher ein "Gut"-Rating.