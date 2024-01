Bravura Solutions-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Anleger-Stimmung für das Wertpapier von Bravura wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Insgesamt wurden vor allem neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob das Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 81,82 Punkten, was auf ein überkauftes Bravura hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 7,6 und liegt mit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 123. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung aus heutiger Sicht und somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält Bravura in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.