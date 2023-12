Bravura Solutions Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bravura liegt bei 7,6, was 94 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Vergleichsbranche "Software" von 117 liegt. Aufgrund dieses niedrigen KGVs kann die Aktie als preisgünstig betrachtet werden und erhält daher eine gute Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,8 AUD der Bravura-Aktie ein "Gut"-Signal mit einer Entfernung von +40,35 Prozent zum GD200 (0,57 AUD) darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,74 AUD, was einem Kursabstand von +8,11 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Bravura-Aktie positiv bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Sentimentanalyse zeigt, dass sich die Stimmung für Bravura in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Bravura führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Bravura bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 3,08 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Demnach erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.