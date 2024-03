Bravura Solutions Aktie: Jubelschreie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bravura beträgt das aktuelle KGV 7. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" haben im Durchschnitt ein KGV von 7,5. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Bravura daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Bravura in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Bravura 4,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bravura mittlerweile auf 0,75 AUD. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 1,365 AUD, was einer Distanz zum GD200 von +82 Prozent entspricht und zur Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,03 AUD, was einer Distanz von +32,52 Prozent entspricht und somit auch die Gesamtnote "Gut" ergibt.