Bravura Solutions Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für die Bravura-Aktie: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht wesentlich verändert, daher erhält die Bravura-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für Bravura beträgt 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,14 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse schneidet die Bravura-Aktie besser ab. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,68 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,26 AUD liegt, was einer Abweichung von +85,29 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt unter dem letzten Schlusskurs (+44,83 Prozent Abweichung), was zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bravura mit einem Wert von 7,6 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 98,86. Auf dieser Basis wird die Bravura-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Insgesamt erhält die Bravura-Aktie also unterschiedliche Bewertungen je nach Analysebereich, von "Neutral" bis "Gut".