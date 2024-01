Bravo Multinational-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse der Bravo Multinational-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,29 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,175 USD, was einem Unterschied von -39,66 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,17 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Bravo Multinational liegt bei 45,1, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,17 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Bravo Multinational in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen ebenfalls vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.