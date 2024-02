Bravo Multinational Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den vergangenen Tagen herrscht eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken. Es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bravo Multinational unterhalten. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Aktie Bravo Multinational. Daher wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Bravo Multinational-Aktie um -35 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bravo Multinational liegt bei 45,88, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine "Neutral"-Situation hin.

Insgesamt erhält die Bravo Multinational-Aktie somit sowohl im Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse eine "Neutral"-Einstufung.