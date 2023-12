Bravida Holding AB Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie Anleger berichten. An 12 Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch unter den Anlegern auch verstärkt von positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Bravida geprägt. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bravida nun bei 92,22 SEK liegt, während die Aktie selbst bei 79,9 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der -13,36-prozentigen Distanz zum GD200. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 73,42 SEK, was zu einer Bewertung von "Gut" mit einem Abstand von +8,83 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Bravida liegt derzeit bei 10,58, was auf eine Überverkauft-Einstufung hinweist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 41, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut" im Hinblick auf den RSI.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Bravida in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Bravida in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.