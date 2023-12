Bravida Holding AB Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf die Bravida-Aktie betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 10,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bravida-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Bravida-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv und zeigt, dass vor allem positive Meinungen zu Bravida in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der vergangenen Tage drehten sich vor allem um die positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 92,05 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 81,4 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dagegen liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 73,38 SEK, was über dem letzten Schlusskurs liegt, und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Bravida auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.