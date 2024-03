Bravida Holding AB Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Bravida-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 94,65 SEK lag, was einem Unterschied von +15,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 81,75 SEK entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 84,57 SEK liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +11,92 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bravida-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Bravida-Aktie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bravida wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 44,63 Punkten liegt, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, da Bravida weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass Bravida überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Bravida-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.