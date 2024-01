Brave Bison Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Brave Bison ergibt sich ein RSI-Wert von 37,5, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 liegt bei 47,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen war erkennbar. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Brave Bison derzeit bei 2,3 GBP verläuft. Da der Aktienkurs bei 2,15 GBP liegt und somit einen Abstand von -6,52 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,88 GBP, was einer Differenz von +14,36 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich aus dieser technischen Analyse eine Gesamteinstufung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung in den letzten zwei Wochen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen zu Brave Bison waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Brave Bison daher in allen analysierten Bereichen als "Neutral" eingestuft.