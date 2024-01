Bravada Gold Aktie: Das war ja klar …

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung rund um Bravada Gold wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer neutralen Wertung führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Bravada Gold diskutiert. An einem Tag war das Stimmungsbarometer negativ, während an insgesamt zwei Tagen neutrale Einstellungen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Bravada Gold in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 57,14 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +67,46 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die charttechnische Entwicklung der Bravada Gold-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem guten Rating versehen, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Bravada Gold-Aktie somit ein gutes Rating für die technische Analyse.