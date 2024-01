Bravada Gold Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmung der Anleger bei Bravada Gold in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Bravada Gold derzeit bei 0,05 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs auch bei 0,05 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage derzeit bei 0,04 CAD, was einer positiven Abweichung von +25 Prozent entspricht und daher eine Bewertung von "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Bravada Gold derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Metall- und Bergbausektor. Der Unterschied beträgt 3,66 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,66 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bravada Gold-Aktie beträgt aktuell 66, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 38,46 weniger volatil und führt ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale bis positive Bewertung der Bravada Gold-Aktie.