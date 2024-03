Bravada Gold Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Bravada Gold Aktie wird derzeit technisch analysiert. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,04 CAD, während der Aktienkurs bei 0,05 CAD liegt, was einer Überbewertung von +25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 CAD, was einer Abweichung von +66,67 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut" und insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Bravada Gold Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bravada Gold liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 33 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende der Bravada Gold Aktie liegt die Dividendenrendite bei 0 %, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,48 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führte zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Bravada Gold Aktie somit ein "Neutral"-Rating.