Brass Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI für Brass liegt bei 74,07, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50,34 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien, dass Brass in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen bei Brass gab, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Brass auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brass-Aktie betrachtet. Dieser liegt bei 836,39 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 689 JPY liegt, was einem Unterschied von -17,62 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 692,96 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 689 JPY liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Brass-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der verschiedenen analysierten Faktoren.