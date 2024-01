Brass Aktie: Kaum zu glauben!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen für das Unternehmen Brass untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Brass in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Allerdings hat sich die Stimmung für Brass in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Brass-Aktie steht derzeit bei 683 JPY und liegt damit um +3,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet hingegen ergibt sich eine Einschätzung von "Schlecht", da die Aktie um -22,72 Prozent vom GD200 entfernt ist. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Brass liegt der RSI7 derzeit bei 30,88 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 55,08 ebenfalls an, dass die Aktie neutral einzustufen ist. Insgesamt erhält das Brass-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.