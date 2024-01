Braskem Aktie: Das sieht interessant aus!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten bewertet werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Medien nach Kommentaren zu Braskem durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Braskem diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, den wir für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Braskem-Aktie beträgt derzeit 8,84 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,48 USD liegt, was einer Abweichung von -4,07 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Braskem somit eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,72 USD, was einer Abweichung von +9,84 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Braskem basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -47,97 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" liegt Braskem damit 102,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 54,99 Prozent, wobei Braskem aktuell 102,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Braskem liegt bei 74,47, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht" für Braskem.