Braskem Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Braskem":

Die Stimmung der Anleger bei Braskem in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. In letzter Zeit standen jedoch vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Braskem keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als neutral bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8,82 Euro, was 91 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf Basis des KGV als unterbewertet eingestuft.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Braskem derzeit bei 8,8 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,07 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +3,07 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von +19,5 Prozent, was ein gutes Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der Analyse ein positives Gesamtbefund.

Braskem kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Braskem jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Braskem-Analyse.

Braskem: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...