Brasiliens Präsident Lula verschiebt China-Reise

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva muss wegen einer leichten Lungenentzündung seinen Besuch in China verschieben. Das teilte der 77-Jährige am Freitag auf Twitter mit. Demnach wird Lula erst am Sonntag abreisen, einen Tag später als geplant. Ein für kommenden Dienstag angesetztes Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinging sei von der Verschiebung nicht betroffen, berichtete das Nachrichtenportal G1.

Lula wird bei seiner Reise nach China von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet, unter ihnen viele Unternehmer aus dem Agrarsektor. China ist der größte Handelspartner Brasiliens und einer der wichtigsten Investoren in dem größten Land Lateinamerikas. Brasilien, das vor allem Soja und andere Rohstoffe exportiert, wolle die Beziehungen mit China vertiefen und seine Exporte diversifizieren, hieß es aus Regierungskreisen./dde/DP/stw