BrasilAgro - Brasileira de Propriedades Agricolas Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern entscheidende Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, den wir anhand des 50- und 200-Tages-Durchschnitts betrachten. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aktie von Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas beträgt derzeit 5,09 USD. Der letzte Schlusskurs von 5,28 USD liegt damit auf ähnlichem Niveau (+3,73 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 5,11 USD nahe dem letzten Schlusskurs (+3,33 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,25 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -12,14 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +23,39 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 152,56 Prozent im letzten Jahr. Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas lag 141,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 59,26 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso ist die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 39,77), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.