BrasilAgro - Brasileira de Propriedades Agricolas Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas-Aktie wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenrendite und fundamentalen Bewertung positiv eingestuft. Die Dividendenrendite beträgt 10,85 Prozent, was 7,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Aktie wird auch auf fundamentalen Basis als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,43 im Vergleich zum Branchen-KGV von 40,47, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 5,09 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,28 USD, was einen Abstand von +3,73 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 5,11 USD erreicht, was einer Differenz von +3,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas-Aktie um 144 Prozent höher, bei einer Rendite von 11,25 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt wird die Brasilagro - Brasileira De Propriedades Agricolas-Aktie aufgrund ihrer Dividendenrendite, fundamentalen Bewertung und Branchenvergleich positiv eingestuft.