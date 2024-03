Brangista Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Brangista-Aktie: Der aktuelle Wert liegt bei 79, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und liegt bei 64,1. Dies bedeutet, dass Brangista weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Brangista.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Über Brangista wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Brangista derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 759,5 JPY, während der Kurs der Aktie (606 JPY) um -20,21 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 672,08 JPY weist mit einer Abweichung von -9,83 Prozent darauf hin, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert zu betrachten ist. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Einstufung als "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes rund um Brangista festgestellt werden. Es gab keine Auffälligkeiten hinsichtlich besonders positiver oder negativer Themen in den sozialen Medien, die eine Änderung des Stimmungsbildes bewirkt hätten. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst ergibt sich für Brangista insgesamt eine "Neutral"-Stufe auf dieser Grundlage.