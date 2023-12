Allan Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Das Unternehmen Allan wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die fundamentalen Daten deuten darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,68 liegt und damit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36. Daher erhält Allan eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Allan-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,12 HKD für den Schlusskurs auf. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,95 HKD, was einer Abweichung von -15,18 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 1,07 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -11,21 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Allan daher auch in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Rendite der Allan-Aktie betrug im vergangenen Jahr 18,28 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" 8,83 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Haushalts-Gebrauchsgütern" liegt die Rendite jedoch 6,55 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Allan festgestellt wurde. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird Allan in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Allan in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Allan kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Allan jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allan-Analyse.

Allan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...