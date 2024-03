Brangista Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Paid":

Die Stimmung unter den Anlegern ist neutral, wenn es um die Brangista-Aktie geht. Dies ist das Ergebnis der Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positiven noch negativen Ausschläge, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Brangista-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 79, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 67,11 liegt. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Brangista-Aktie sowohl auf der längerfristigen als auch auf der kurzfristigen Basis als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 758,94 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 594 JPY liegt, was einer Abweichung von -21,73 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 670,92 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -11,46 Prozent darunter.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Insgesamt erhält die Brangista-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.