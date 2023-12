Brangista Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf die Brangista-Aktie nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie aufgrund dieser neutralen Entwicklung als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei einem Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Brangista-Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Brangista-Aktie eine Abweichung von -5,61 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -7,48 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.