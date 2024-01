Brangista Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Brangista ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Brangista-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt jedoch im neutralen Bereich, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Brangista.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Brangista-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 721,09 JPY lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 616 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergab eine negative Abweichung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Brangista also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.