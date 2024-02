Brandywine Realty Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Brandywine Realty Trust-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 4,51 USD bewertet. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,23 USD, was einem Unterschied von -6,21 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,97 USD weist mit einem letzten Schlusskurs von -14,89 Prozent ein "Schlecht"-Rating auf. Somit erhält die Brandywine Realty Trust-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie, wobei 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5,5 USD, was auf ein Aufwärtspotential von 30,02 Prozent hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.