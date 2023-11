Berlin (ots) -"Brands For You", so lautet das Motto vom 6. bis 18. November im ALEXA am Alexanderplatz. In diesen beiden Wochen kommen Liebhaber von neuen Marken und innovativen Produkten voll auf ihre Kosten. Denn das beliebte Shopping- und Freizeitcenter bietet Direct Brands, die sonst überwiegend im Internet direkt an die Kunden verkaufen (D2C), die Gelegenheit, ihre Produkte im stationären Handel anzubieten und zu testen. Die Kundinnen und Kunden dürfen sich auf Marken aus den Bereichen Mode & Accessoires, gesunde Snacks & Getränke, vegane Hautpflege, Wellness und Kunst freuen. Mit dabei sind in diesem Jahr: Cabaia, Frau Poppes, Holy Energie, Lini's Bites, Piecely, Popeia, Purmacherei, Rausch, Salted, Shakti und Spacies. Die Präsentationen finden montags bis samstags von 11-19 Uhr auf dem Metropolis Court im Erdgeschoss des Centers statt. Ein gemütlicher Loungebereich lädt zum Verweilen ein."Das ALEXA ist bekannt als Shoppingcenter mit Gespür für Trends und Innovationen. Daher freuen wir uns sehr, mit unserer Aktion 'Brands For You' aufstrebenden Marken aus der Onlinewelt eine Plattform im stationären Handel zu bieten", sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. "Zugleich passen die spannenden Produktneuheiten, die hier vorgestellt werden, hervorragend zu unserer jungen, trendbewussten und digital vernetzten Zielgruppe. Mit 'Brands For You' wird der Besuch im ALEXA zum inspirierenden Erlebnis."Das Alexa macht sich stark für Lifestyle-TrendsDas D2C-Event "Brands For You" des ALEXA Shoppingcenters ist gleich dreifach erfolgreich: Es bietet Online-Marken eine Plattform im Offline-Handel, es gewinnt neue Mieter für das ALEXA und es präsentiert den Besuchern regelmäßig neue Marken. So können die Gäste in dem beliebten Berliner Center stets neue Lifestyle-Trends entdecken sowie innovative Produkte kennenlernen und ausprobieren. Indem das ALEXA spannende Marken aus der Onlinewelt sowie Influencer-Brands mit hoher Social-Media-Reichweite im Center erlebbar macht, wird zugleich die Zielgruppe des ALEXA erweitert.Weitere Informationen zu der Aktion "Brands For You" unter: www.alexacentre.com/neuigkeiten/brandsforyou/Über ALEXASeit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra (www.sonaesierra.com).Mehr über das ALEXA erfahren Sie unter www.alexacentre.com oder bei Facebook www.facebook.com/ALEXAshoppingcenter.Pressekontakt:Birgit C. NeumannB.C Neumann PRTel.: +49-0211-230 95 901E-Mail: alexa@neumann-pr.deOriginal-Content von: ALEXA Shoppingcenter, übermittelt durch news aktuell