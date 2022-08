Brandneu! Das MUCAR CDE900 durchbricht die Grenzen von herkömmlichen Diagnosegeräten.

Los Angeles (ots/PRNewswire) -Ein brandneues OBDII-Diagnosegerät auf dem Markt durchbricht die Grenzen von herkömmlichen Geräten. Das Mucar CDE900 ist ein effizientes Gerät mit außerordentlicher Anwendererfahrung. Am 22. August ist das Mucar CDE900 im limitierten Sonderangebot zum halben Preis erhältlich. Die ersten 100 Kunden erhalten außerdem ein Werbegeschenk.Die meisten herkömmlichen OBD-Geräte können nur die grundlegendsten Funktionen durchführen.Nach eingehender Untersuchung der Produktpositionierung, der Nutzergewohnheiten, der Softwareoptimierung und des Bedienungskomforts hat MUCAR ein umfassendes Design und damit ein brandneues Produkt für unsere Nutzer entwickelt: CDE900.CDE900 läuft auf dem intelligenten Android-6.0-System. Mit 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Speicherplatz läuft das Gerät schneller. Außerdem unterstützt es erweiterte Speicherkarten bis zu 256 GB. Das Gerät ist mit einer Batterie mit 1500 mAh Kapazität ohne Stromversorgung zur OBD-Schnittstelle ausgestattet. Es kann somit jederzeit eingeschaltet werden, um den Diagnoseverlauf anzusehen. Es ist immer für die nächste Reparatur und Wartung bereit.Mit Unterstützung von 16 Sprachen und der vollumfänglichen OBD2- und EOBD2-Kommunikationsprotokolle, lebenslangem kostenlosem OTA-Upgrade mit WiFi-Funktion ist es auch für alle neuen Fahrzeuge ab Baujahr 1996 geeignet. Das CDE900 bietet außerdem eine optionale lebenslange Erweiterungsfunktion, die über herkömmliche OBDII- und EOBD-Geräte hinaus geht: ECM+SRS+TCM+ABS. Die zusätzlichen Funktionen können jederzeit bei Bedarf zugekauft werden. Auch wenn man den Preis der zusätzlichen 4 Systemfunktionen hinzurechnet, ist das Produkt dennoch kostengünstiger als vergleichbare Geräte auf dem Markt.In der Vergangenheit wurden für OBD-Geräte nur physische Tasten und ein gewöhnlicher LCD-Bildschirm verwendet. Wenn die Tasten in der komplexen Diagnoseumgebung beschädigt werden, ist das Gerät nutzlos. Das CDE900 beseitigt diese Probleme durch die folgenden Modifikationen:1. Ein kapazitiver 4-Zoll-Touchscreen maximiert die Abmessungen. Dies ermöglicht direktes Arbeiten auf dem Bildschirm.2. Physische Tasten sind außerdem vorgesehen, um eine stabile Nutzung zu gewährleisten.Das CDE900 verwendet ein Farbdisplay mit einem neuen Icon-UI-Design zur Verwaltung der Funktionen, wodurch die Funktionsanzeige intuitiver und lebendiger wird. Bis zu 120 Datenströme können gleichzeitig gelesen werden, daher bleiben beim mehrdimensionalen Datenvergleich keine Datenanomalien verborgen.Das Mucar CDE900 ist in einem limitierten Sonderangebot am 22. August zum halben Preis erhältlich. Die ersten 100 Kunden erhalten außerdem ein Werbegeschenk. Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.aliexpress.com/item/1005004557156226.htmlAnsprechpartner:Ansprechpartner für Medien und Anfragen:Jackie LinE-Mail: linjiajie@thinkcar.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1881047/video.mp4Original-Content von: Mucar Tech, übermittelt durch news aktuell