Branding Experten unterstützen etablierte Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Medienwelt

Dresden (ots) -PR-Experten des Pressekreis Deutschland verhelfen bestehenden Unternehmern erfolgreich zur gewünschten Medienpräsenz. Auch bisher PR-unerfahrene Unternehmer erhalten die Möglichkeit, Hand in Hand mit einem Team aus renommierten PR-Beratern und Journalisten die eigene Unternehmensgeschichte medienwirksam in den Fokus zu rücken. Maßgeschneiderte Lösungen für die Erstellung und Verwaltung von Kampagnen zur Reichweitengewinnung und Pflege des Unternehmensprofils stehen dabei im Mittelpunkt.Mehr mediale Sichtbarkeit durch innovatives KonzeptGemeinsam mit seinen Kunden erarbeitet der Pressekreis Deutschland eine aussagekräftige Expertendarstellung und bereitet diese zur Präsentation an die Zielgruppe vor. Hierfür wurde ein ganzheitliches Konzept entwickelt, welches durch mehrere Phasen gekennzeichnet ist und das gewünschte Ergebnis, die mediale Aufmerksamkeit sicherstellt. Bereits im zweiten Schritt wird eine initiale Veröffentlichung umgesetzt und damit erste Medienkontakte geknüpft.Durchdachte Schritte zum ZielAlle Managementaufgaben wie die Analyse und Administration relevanter Themen, die Erstellung von suchmaschinenoptimierten Texten und hochwertigen Grafiken bis hin zur Veröffentlichung von hochwertigen Gastbeiträgen werden vom Pressekreis Deutschland übernommen. Ebenso ist die Vermittlung von Interviewterminen und eine intensive Vorbereitung durch erfahrene PR-Berater Teil des Konzeptes. Einheitliche Arbeitsprozesse und Kontakte zu professionellen Vertretern der Medienlandschaft unterstützen die Kampagnen und sorgen für Reichweite.Ganzheitlich gut beratenDer Pressekreis Deutschland (https://www.pressekreis.de/) unterstützt auch unerfahrene Unternehmer dabei, durch PR-Beiträge, Gastbeiträge und Interviews von ihren Kunden auf den ersten Blick als Spezialisten ihres Fachs wahrgenommen zu werden. Auch Unternehmer, die bereits erfolgreich im Geschäft stehen, werden durch die fachkundige Betreuung befähigt, das vorhandene Potenzial auszuschöpfen, die Kundenumsätze zu maximieren und dabei auf ihr Tagesgeschäft fokussiert zu bleiben. Hierfür übernehmen die Mitarbeiter des Pressekreis Deutschland unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit und die regelmäßige Pflege aller Pressekontakte.Pressekontakt:Über den Pressekreis Deutschland:Mehr Informationen unter https://www.pressekreis.de/Für weitere Details steht Herr Stanley Choi zur Verfügung.Telefon: 0351 21789520Mail: redaktion@pressekreis.deOriginal-Content von: Pressekreis Deutschland, übermittelt durch news aktuell