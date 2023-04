Brandenburgs Bildungsministerin Ernst tritt zurück

POTSDAM (dts Nachrichtenagentur) - Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) tritt offenbar von ihrem Amt zurück. Das berichten der "Spiegel" und das Portal "The Pioneer" am Montag unabhängig voneinander. Der "Spiegel" bezieht sich dabei auf "Kreise der Brandenburger Staatskanzlei sowie der SPD und der CDU".

Demnach habe die SPD-Politikerin Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag um ihre Entlassung gebeten. Die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz ist seit 2017 Mitglied des Kabinetts in Brandenburg. Die Gründe für ihren Rückzug waren zunächst unklar, laut "The Pioneer" hängt der Schritt angeblich mit mangelnder Unterstützung in der SPD-Fraktion im Landtag zusammen.

