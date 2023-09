POTSDAM (dts Nachrichtenagentur) - Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) begrüßt den Vorstoß von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), den Abschuss von sogenannten "Problemwölfen" zu erleichtern. "Brandenburg fordert seit Längerem, dass Wölfe, die in vorschriftsmäßig vor dem Wolf geschützten Nutztierherden Probleme machen, so schnell wie möglich aus dem Verkehr gezogen werden können", sagte Vogel dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). "Die derzeitigen bundesrechtlichen Vorgaben sind dazu nicht ausreichend geeignet."

Brandenburg ist das deutsche Bundesland, in dem die meisten Wölfe leben; nach dem Wolfsmonitoring 2021/2022 liegen 61 der 265 deutschen Wolfsterritorien in diesem Bundesland, von den 161 Wolfsrudeln sind 49 in Brandenburg ansässig.

Foto: über dts Nachrichtenagentur