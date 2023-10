Brand Phishing Report Q3: Walmart wird die am häufigsten imitierte Marke

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

SAN CARLOS, Kalifornien, USA (ots) -Check Point Research (CPR), die Forschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), einem weltweit führenden Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, hat ihren Brand Phishing Report für das 3. Quartal 2023 veröffentlicht. Der Bericht hebt die Marken hervor, die im Juli, August und September 2023 am häufigsten von Cyber-Kriminellen nachgeahmt wurden, um personenbezogene Daten oder Zahlungsinformationen zu stehlen.Im letzten Quartal war der amerikanische, multinationale Einzelhandelskonzern Walmart mit 39 Prozent aller Phishing-Versuche die am häufigsten nachgeahmte Marke. Dies ist ein deutlicher Sprung vom sechsten Platz im vorangegangenen Quartal. Der Tech-Gigant Microsoft belegte mit 14 Prozent den zweiten Platz, während das multinationale Finanzdienstleistungsunternehmen Wells Fargo mit acht Prozent solcher Versuche den dritten Platz belegte.Bemerkenswert ist auch, dass Mastercard, das weltweit zweitgrößte Unternehmen im Bereich der Zahlungsabwicklung, zum ersten Mal in die Top-10-Liste aufgenommen wurde und auf Platz 9 landete. Die Anzahl der Phishing-Kampagnen im Zusammenhang mit Amazon-Imitaten blieb ebenfalls hoch.Diese fielen mit der Ankündigung des Prime-Day-Ausverkaufs zusammen, der unter den Prime Deal Days bekannt ist, die am 10. und 11. Oktober stattfanden."Phishing ist nach wie vor eine der häufigsten Angriffsarten. Wir können feststellen, dass eine Vielzahl von Marken im Einzelhandel, im Technologie- und im Bankensektor nachgeahmt wird. Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz macht es schwieriger - aber nicht unmöglich - den Unterschied zwischen einer echten und einer betrügerischen E-Mail zu erkennen", sagt Omer Dembinsky, Data Group Manager bei Check Point Software.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell