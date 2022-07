Brand Factory wächst weiter

Offenbach am Main (ots) -Die Offenbacher Brand Factory - Die Agentur für Growth Marketing kauft die renommierte Markenagentur burnthebunny und erweitert damit ihr Portfolio. Mit ihren mehr als 50 Mitarbeiter*innen erschließt die Werbeagentur neue Geschäftsfelder wie das Gen-Z-Marketing.Zum 01.07.2022 übernahm die im Jahr 2000 gegründete Brand Factory GmbH neben allen 12 Mitarbeiter*innen der burnthebunny GmbH auch die Betreuung bekannter Marken wie beispielsweise Sony Music Deutschland, Heraeus oder Spielbank Bad Homburg. Laut Geschäftsführer Christian Trachsel stellt der Zusammenschluss eine logische Konsequenz des jüngst sehr starken Agenturwachstums dar: "2021 war für die Brand Factory ein überaus erfolgreiches Jahr mit diversen Etatgewinnen und Rekordumsatz. Wir haben stark expandiert, auch was unsere Mitarbeiter*innenzahlen betrifft. Und mit nun mehr als 50 Mitarbeiter*innen wird sich die Agentur zukünftig noch breiter aufstellen: Nachdem wir mit der Gründung der eSports Media GmbH bereits in den eSports-Bereich eingestiegen sind, stehen als nächstes weitere Akquisitionen im Bereich des Influencer Marketings an."Die im Jahr 2011 gegründete burnthebunny GmbH bleibt nach dem Kauf als eigenständige Unit weiter bestehen und wird sich unter dem Dach der Brand Factory als erste Gen-Z-Agentur in Deutschland auf die Kreativkonzeption und Kampagnenentwicklung für junge Zielgruppen spezialisieren. Sebastian Smieja bleibt Geschäftsführer und verantwortet den weiteren Ausbau; die Geschäftsführer Philipp Donnevert und Benjamin Seifert werden bei Brand Factory den Bereich Kampagnendesign (Donnevert) und den Bereich Digitales (Seifert) verantworten. Zum jetzigen Zeitpunkt konzipiert Brand Factory Kampagnen für mehr als 80 Marken aus Industrie und öffentlicher Hand, die alle ein Ziel eint: mithilfe der Brand Factory weiterzuwachsen.Weitere Informationen sowie den neuen Imagefilm von Brand Factory finden Sie auf https://www.brand-factory.de.Pressekontakt:Christian TrachselGeschäftsführerBrand Factory GmbHTel.: +49 (0) 69 8700123-12christian.trachsel@brand-factory.deOriginal-Content von: Brand Factory GmbH, übermittelt durch news aktuell